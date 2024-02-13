ANKA Haber Ajansı genel yayın yönetmeni ile 2 yazı işleri müdürü ve 4 editör istifa etti

Kaynak: Gerçek Gündem
ANKA Haber Ajansı genel yayın yönetmeni ile 2 yazı işleri müdürü ve 4 editör istifa etti
ANKA haber ajansının Genel Yayın Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, dört editör ajanstan ayrılma kararı aldı.

ANKA Haber Ajansı yönetiminde istifa furyası yaşanıyor. ANKA’nın yöneticileri ve editörleri istifa etti.

Ajansın Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Yazı İşleri Müdürü Mansur Çelik, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sinan Tartanoğlu ve dört editör ayrılma kararı aldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ANKA'da yetki almasından sonra patronaj ve yazı işleri ekibi arasında sıkıntılar olduğu öne sürüldü.

Üstelik geçen ay Dürdane Kırçuval'ın görevden alınması idari yönetimle yazı işleri arasındaki gerilimi kızıştırdı.

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