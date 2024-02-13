ANKA Haber Ajansı genel yayın yönetmeni ile 2 yazı işleri müdürü ve 4 editör istifa etti

ANKA Haber Ajansı yönetiminde istifa furyası yaşanıyor. ANKA’nın yöneticileri ve editörleri istifa etti.
Ajansın Genel Yayın Yönetmeni Göksel Bozkurt, Yazı İşleri Müdürü Mansur Çelik, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sinan Tartanoğlu ve dört editör ayrılma kararı aldı.
Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ANKA'da yetki almasından sonra patronaj ve yazı işleri ekibi arasında sıkıntılar olduğu öne sürüldü.
Üstelik geçen ay Dürdane Kırçuval'ın görevden alınması idari yönetimle yazı işleri arasındaki gerilimi kızıştırdı.