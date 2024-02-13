ANKA Haber Ajansı genel yayın yönetmeni ile 2 yazı işleri müdürü ve 4 editör istifa etti

ANKA haber ajansının Genel Yayın Yönetmeni, Yazı İşleri Müdürü, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, dört editör ajanstan ayrılma kararı aldı.