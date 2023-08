ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/446 Esas

KARAR NO : 2023/481

Davacı SİBEL YAZICI tarafından davalı SELÇUK GENÇ aleyhine Boşanmadan Sonra Açılan (Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile, ERZİNCAN ili, MERKEZ ilçesi, REŞADİYE mahallesi/Köyü, cilt no: 40, hane no: 249'da nüfusa kayıtlı, SELÇUK ve SİBEL 'den olma,01/01/2006 d.lu, 10387185092 T.C Kimlik Numaralı müşterek çocuk GÜNEŞ GENÇ'in soyisminin iptali ile SİVAS ili, SUŞEHRİ ilçesi, ESKİŞAR mahallesi/köyü, cilt no:64, hane no:34'te nüfusa kayıtlı, MURAT ve HAKİRA kızı, 05/12/1978 d.lu, 14242049376 T.C kimlik numaralı davacı annesi SİBEL YAZICI'nın soyismi olan "YAZICI" soyismini kullanmasına izin verilmesine,

2-Alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL'nin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı adına suç üstü ödeneğinden karşılanarak yapılan toplam 9204 TL ilanen tebligat masrafının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan toplam 5.423,4 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

22/06/2023 tarihinde davacının yüzüne karşı verilen kararın tebliğinden itibaren Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde iki hafta içinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın gazetede yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta sonra kesinleşeceği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.