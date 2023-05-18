Ankara 19 Mayıs’ı Sıla ile kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Başkentlileri sevilen sanatçı Sıla ile buluşturacak.

Ankara 19 Mayıs’ı Sıla ile kutlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 104’Üncü yıl dönümü dolayısıyla bir dizi kutlama etkinliğine ev sahipliği yapacak. ABB, Başkent’in tüm cadde, sokak ve bulvarlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatacak.

KONSERE GİTMEK İSTEYENLER İÇİN ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ

Çubuk-1 Rekreasyon Alanı’ndaki oryantiring etkinliği ile başlayacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, sevilen sanatçı Sıla’nın Atatürk Orman Çiftliği’nde vereceği konser ile sürecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, konsere gitmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Seferler, Kızılay Zafer Çarşısı önünden Atatürk Orman Çiftliği’ne 16:00-20:00 saatleri arasında ve Atatürk Orman Çiftliği’nden Kızılay Zafer Çarşısı’na 21:30-24:00 arasında yapılacak.

EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüs, metro ve Ankaray, 06:00-24:00 saatleri arasında, teleferik ise 06:00-21:00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.

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