Ankara 23. İş Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/598 Esas

Davacı MÜSLİME SADAK aleyhine mahkememizde açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 2018/674 Esas sayılı dosyası ile davacı Müslime SADAK tarafından tebligat yapılamayan davalı AS EFELER PET. OTO. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.'ne ve diğer davalı şirket olan ETS CATERİNG GIDA TURİZM ORGANİZASYON İNŞAAT A.Ş.'ne karşı ücret alacağı, kıdem tazminatı alacağı, ihbar tazminatı alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, fazla çalışma ücreti alacağı ve UBGT alacağının faizleri ile birlikte tahsili talepli dava açılmıştır.Mahkememizin 2018/674 Esas, 2020/695 Karar sayılı 20/11/2020 tarihli kararı ile Davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, mahkememiz kararına karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, mahkememiz kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. HUKUK DAİRESİ10/10/23 tarih ve 2021/3174 Esas, 2023/3208 Karar sayılı ilamı ile aynen;

"HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-İlk Derece Mahkemesi kararının HMK’nun 353-(1) a) 6 maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

2-Dosyanın davanın yeniden görülmesi için mahkemesine İADESİNE,

3-İstinaf karar harcının ilk derece mahkemesi tarafından talebi halinde ilgilisine iadesine,

4-İstinaf yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesi tarafından kurulacak esasa ilişkin hükümde gözetilmesine,

5-İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

6-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 9. maddesi yollamasıyla 6100 sayılı HMK'nun 362-(1) g) maddesi gereğince KESİN olmak üzere verilen karar açıkça okunup, anlatıldı. 10/10/2023" şeklinde karar verilmiştir."

Şeklinde karar verilerek, mahkememize iade edilmiştir.

Dosya Mahkememizde 2023/598 Esas sayılı sırasına kaydı yapılmıştır. 30/10/2023 tarihinde dosyaya tensip düzenlenerek, duruma günü 13/02/2024 günü saat 10:05'e bırakılmıştır.

13/02/2024 tarihli duruşmada tebligat yapılamayan davalı AS EFELER PET. OTO. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.'nin adresinin araştırılmasına karar verilmiş, duruşma günü 22/05/2024 günü saat 10:00'a bırakılmıştır.

22/05/2024 tarihli duruşmada tebligat yapılamayan davalı AS EFELER PET. OTO. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.'ne ilanen tebligat yapılmasına karar verilerek duruşma günü 18/10/2024 günü saat 10:20'ye bırakılmıştır.

Ayrıca tebligat yapılamayan davalı AS EFELER PET. OTO. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.'ne 13/02/2024 tarihinde müzekkere yazılarak yazı ekinde dava dilekçesi de gönderilmiş olup, diğer davalı şirket ile kendi şirketleri arasında varsa hizmet alım sözleşmeleri, teknik şartnamelerin, alt-üst işveren ilişkisine ait tüm bilgi ve belgelerin ve şirketinizle arasında akdedilmiş olan tüm sözleşmelerin ve buna dair tüm bilgi ve belgelerin çıkartılarak mahkememize gönderilmesi istenilmiştir.

10/10/2023 tarihli Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, Tensip Zaptı, Duruşma Zabıtları ve İhtarlı Müzekkere tebligat yapılamayan davalı AS EFELER PET. OTO. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.'ne tebligat kanununun35. Maddesi gereğince tebliğe çıkartılmakla "Götürülen adreste boş arsa olup, bina yapı olmadığından 35 maddesi uyarınca 6 nolu örnek yapıştırılmamıştır" şeklinde iade dönmüştür.

İş bu karar ilamı, tensip zaptı, duruşma zabıtları ve ihtarlı müzekkere davalı AS EFELER PET. OTO. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ.'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02067381