Ankara 3. Fikri Ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/211 Esas

Davacı LUCKIN COFFEE GROUP CO., LTD. Tarafından davalı Coşkun GÖRGEÇ aleyhine mahkememizde görülmekte olan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali, hükümsüzlük) davasına ilişkin dava dosyasında davalı Coşkun Görgeç'in Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:110 İç Kapı No:7 Mamak/ ANKARA'da bulunan adresine tebligatlar çıkarıldığı ve tebligatların "adres yetersizliği" nedeni ile bila tebliğ döndüğü, yapılan birden fazla adres araştırmasında da adrese ulaşılamadığı anlaşılmakla mahkememizce verilen 31/10/2024 tarihli ara karar gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; TÜRKPATENT YİDK'nun 2024-M-3857 sayılı kararının iptali ve davalı adına kayıtlı 2022/128622 sayılı markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava ettiğine dair dava dilekçesinin tebliğ ile anılan davalının resmi kayıtlarda bulunan adreslerine tebligat yapılamaması ve yeni bir adresinde tespitinin olanaksız bulunması sebebiyle Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Anılan davalıya yargılama günü olan 26/12/2024 günü saat 10.00'da Mahkememiz duruşma salonunda duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam edilerek bir karar verileceği hususlarının ihtarı ile birlikte dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.