ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2023 / 00:01



ESAS NO : 2021/68 Esas

KARAR NO : 2023/244

Davacı EMRE TAHTASAKAL aleyhine mahkememizde açılan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Ankara 18 Aile mahkemesinin 2020/922 Esas, 2020/1061 Karar sayılı dosyasında 14389049468T.C. Kimlik numaralı, 16/09/2017 Çankaya d.lu ALYA TAHTASAKAL ile anne Kardelen arasında kişisel ilişkinin KALDIRILMASINA,

2-Küçük Alya ile anne Kardelen arasında her ayın 1. Ve 3. Pazar günü saat 13.00 -17.00 saatleri arasında baba refakatinde çocuk ile anne arasında kişisel ilişki düzenlenmesine,

İşbu kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalının yokluğunda davacı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.