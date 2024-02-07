ANKARA 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 07 Şubat 2024 / 00:01

T.C.

Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinden;

Dosya No : 2021/194- Esas

Karar No : 2023/556- Karar Mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/09/2023 tarihli kararı ile Muhammed Nur ve Jaanı oğlu, 01/01/1998doğumlu, Nurı BERYELE hakkında özetle;Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan sanık Nurı BERYELE hakkında CMK' nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup,

Sanık Nurı BERYELE tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Basın İlan Kurumu aracılığı ile İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Nöb. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etme hakkının bulunduğu ilanen tebliğ olunur.