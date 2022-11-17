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Adliye otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga! İki avukat gözaltında

Ankara Adliyesi'nde görülen bir davanın ardından adliye otoparkında aralarında avukatların da bulunduğu taraflar arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 avukat gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:35
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Ankara Adliyesi'nde duruşma sonrası kavga: İki avukat gözaltında

Adliye otoparkında duruşma sonrası silahlı kavga! İki avukat gözaltında
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Ankara Adliyesi 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın ardından taraflar arasında adliye otoparkında tartışma çıktı.

Avukatların da katıldığı tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında avukatlardan biri silahla ateş etti.

Olayda yaralanan olmazken polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen avukatlar A.E. ile O.K. gözaltına alınarak Adliye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay yerinden kaçan avukat P.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Adliyenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, kavgaya karışanları ve silahın kim tarafından ateşlendiğini tespit etmeye çalıştığı bildirildi.(AA)

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