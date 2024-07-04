Ankara Adliyesi’nde yeni iş bölümü belli oldu

Ankara Adliyesi’nde iş bölümü belli oldu

Alınan bilgilere göre, Ankara Adliyesi'nde bazı başsavcıvekilleri ve savcılar arasında görev değişiklikleri yapıldı.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, Vergi Suçları, İcra ve İflas Daireleri ile İdari Yaptırım Soruşturma Büroları'ndan Başsavcıvekili Halil Maçkaya sorumlu olacak.

Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, Personel ve İdari İşler Bürosu'nda, başsavcılığa bağlı personelin işleriyle ilgilenecek.

Aile içi Koruma ve Kadına Yönelik Şiddet ile Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'ndaki işler, Başsavcıvekili Melih Aladağ'ın gözetiminde olacak.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve milletvekilleri hakkındaki şikayetlerle ilgili soruşturmaları Başsavcıvekili Mahmut Akıncı yürütecek. Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu'ndaki işler ise Başsavcıvekili İlhan Ayaz'a emanet edildi.

Uzlaştırma Bürosu ve Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu'ndan Başsavcıvekili Ali Ceyhun Ceylan sorumlu olurken, Çocuk Suçları ve Seri Muhakeme Soruşturma Büroları Başsavcıvekili Özgür Kamışlık'ın görev alanına girecek.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun sorumluluğu Başsavcıvekili Hamza Yokuş'a verilirken, Duruşma Savcıları ve Kanun Yolları Büroları Başsavcıvekili Ender Coşgun'un denetiminde olacak.

Başsavcıvekili Kasım Tüten, Başvuru, Kayıt ve Nöbet İşlemleri Bürosu'nda görev yapacak. İlamat İnfaz Bürosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetimindeki ceza infaz kurumlarından Başsavcıvekili Vural Balcı sorumlu olacak.

Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda Başsavcıvekili Tuncay Bozdoğan görev alacak.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun işleri Başsavcıvekili Şenol Taşkale tarafından yürütülecek. Özel Soruşturma Bürosu'ndan Başsavcıvekili Eşref Çağdaş Bal sorumlu olacak. Genel Soruşturma Bürosu'nda ise Başsavcıvekilleri Fatih Muşmal, Murat Özcan, Ahmet Altun, Namık Kemal Saltık ve Can Tuncay görev yapacak.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'yla ilgili işler, Başsavcıvekilleri Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık tarafından sürdürülecek.

Yeni görev bölümünde, başsavcıvekillerinin yanı sıra, bazı duruşma ve soruşturma savcılarının görevlerinde de değişiklikler yapıldı.