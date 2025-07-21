Ankara ahalisi Lavanta Hasat Şenliği'nde buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ATA Çiftliği’nde (BAKAP) düzenlediği Lavanta Hasat Şenliği ile Başkentlilere doğayla iç içe bir hafta sonu yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, katılımcılar lavanta toplama deneyimi yaşarken, canlı müzik performanslarına ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdiği çocuk oyun alanlarından mesire alanlarına, koşu yolu ve fitness alanlarından fotoğraf platolarına kadar pek çok imkanın yer aldığı BAKAP'ta Lavanta Hasat Şenliği düzenledi.

ATA Çiftliği’ndeki 55 bin metrekarelik Lavanta Bahçesi’ndeki etkinliğe katılanlar; mor çiçekler arasında yürüyüş yaparak hem doğanın tadını çıkardı hem de lavantaları toplayarak evlerine götürme fırsatı buldu. Ayrıca, alanda kurulan sahnede gerçekleştirilen canlı müzik performansları, şenliğe katılanlara keyifli anlar yaşattı. Başkentliler, lavantalarla çevrili fotoğraf platolarında da anılarını ölümsüzleştirdi.

LAVANTA SABUN VE LOSYON TÖLYELERİ KURULDU

Etkinlik kapsamında düzenlenen lavanta temalı atölye çalışmaları, ziyaretçilere el işi ve doğal ürün yapımı deneyimi sundu. Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan ATA Çiftliği’nde Ankaralılarla birlikte keyifli zaman geçirdiklerini dile getiren ABB Genel Sekreter Yardımcısı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, "Ankaralı misafirlerimizle beraber, hemşehrilerimizle beraber lavanta hasadı yapıyoruz. Hemşehrilerimizle beraber hasadımızı yapıp, lavanta demetlerini oluşturuyoruz" dedi.

Başkentliler için lavantalardan elde edilen ürünlerin yer aldığı stantlar kurulduğunu belirten Tüzün, "İki tane atölye kurduk. Bir tanesinde hemşehrilerimize lavantalı sabun yapmayı öğretiyoruz. İkinci atölyemiz ise yaz aylarında sıkça karşılaştığımız sivrisinek ve kenelere karşı koruyucu sprey yapımı üzerine… Çocuklarımızı da unutmadık, onlarla birlikte burada çeşitli oyunlar oynuyoruz" diye konuştu.