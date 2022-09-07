﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ankara Akyurt SYDV, geçici olarak temizlik işçisi olan 1 personel alacak.
Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Son 6 aydır Akyurt ilçesinde ikamet etmek
Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçe
1 adet fotoğraf
Kimlik fotokopisi
Aile nüfus kaydı
Adli sicil kaydı
Sağlık raporu
Hasta ve yaşlı bakım sertifikası
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