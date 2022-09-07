﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Ankara Akyurt SYDV, geçici olarak temizlik işçisi olan 1 personel alacak.

Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Son 6 aydır Akyurt ilçesinde ikamet etmek

Görevini yapmasına engel olabilecek akıl ve vücut hastalığı olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe

1 adet fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Aile nüfus kaydı

Adli sicil kaydı

Sağlık raporu

Hasta ve yaşlı bakım sertifikası