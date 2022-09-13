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Ankara Altındağ’da icradan satılık daire

T.C. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara Altındağ'da 2+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:36
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Ankara Altındağ’da icradan satılık daire

Ankara Altındağ’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 21815 Ada, 4 Parsel, bodrum kat, 1 nolu bağımsız bölümlü taşınmaz satılacaktır. Bina, betonarmre karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiştir. Bina 1 bodrum + zemin +3 normal kattan oluşmakta ve toplam 5 katlıdır. Ana taşınmazda toplam 17 bağz bölüm bulunmaktadır. Binanın cephesi sıva üzeri boyalıdır. Binanın giriş kapısı demir, rüzgarlık alüminyum doğramadır. Bina girişi 368.Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Giriş holü zemini karo mozaik, yan duvarları boyalıdır. Merdiven zemini ve sahanlık mozaik kaplı, korkuluklar demir doğramadır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Konutta kiracı ikamet etmektedir. Bağımsız bölüm antre, 2 oda, salon , mutfak, wc ve banyodan oluşmaktadır. Konutun faydalı kullanım alanı içten içe yapılan ölçülere göre 45 m2 dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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