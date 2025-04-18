Ankara Atatürk Lisesi'nde tüfekli poz: Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın okul içinde elinde tüfekle çektirdiği fotoğrafların sosyal medyada gündem olması üzerine, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattığını duyurdu. Görüntüler kamuoyunda tepkiye yol açtı.

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ankara Atatürk Lisesi'nde görevli Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın, okul binası sınırları içinde elinde bir tüfekle verdiği pozlara ait olduğu belirtilen kareler, sosyal medyada hızla yayılarak dikkatleri çekti.

Söz konusu fotoğraflar, kamuoyunda ciddi rahatsızlık yarattı ve geniş çaplı tepkilere neden oldu. Görüntüler karşısında tepkisini dile getiren bir vatandaşın "Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?" şeklindeki yorumu da yankı buldu.

RESMİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmeler ve kamuoyundaki artan tepkiler üzerine, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili resmi bir adım attı. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, olayın araştırılması için inceleme başlatıldığı belirtildi.

Müdürlük açıklamasında kaydedilen ifadeler şu şekilde:

"Çankaya İlçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."