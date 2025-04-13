Ankara, Bağdat’a “PKK’nın terör örgütü ilan edilmesini bekliyoruz” mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenecek Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıya Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile birlikte iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından yetkililer katılacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar, Ankara’nın, Bağdat’tan PKK’yı sadece ‘yasaklı örgüt’ değil, resmen terör örgütü ilan etmesini beklediğini vurgulayacağını belirtiyor.

Antalya Diplomasi Forumu marjında düzenlenecek Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile birlikte iki ülkenin dışişleri, savunma ve istihbarat kurumlarından yetkilileri arasında bugün gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantıda, Türkiye’nin PKK’ya karşı ortak mücadelede somut adım beklentisi, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısında yeniden gündeme gelecek. Bakanlık kaynaklarına göre toplantının gündem başlıkları arasında şu hususlar yer alıyor:

’’- Irak tarafıyla, başta PKK terör örgütüyle mücadele olmak üzere, güvenlik alanında geliştirilen anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkânlarının değerlendirilmesi,

- Irak’ın PKK’ya yönelik aldığı “yasaklı örgüt” kararının sahadaki somut uygulamasının gözden geçirilmesi ve nihai beklentimizin, PKK’nın Irak tarafından resmen “terör örgütü” ilan edilmesi olduğunun vurgulanması,

- Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının Irak sahasındaki ve bölgedeki yansımalarının ele alınması,

- Terör örgütü tamamen tasfiye edilene kadar ortak tehditle müşterek mücadele yönündeki kararlılığın altının çizilmesi,

- FETÖ terör örgütünün, başta sözde okulları olmak üzere Irak’taki mevcudiyetine yönelik gerekli adımların atılması yönündeki beklentinin tekrar dile getirilmesi,

- DEAŞ terör örgütüyle ortak mücadelede kararlılığın teyit edilmesi ve bu doğrultuda “bölgesel sorunlara bölgesel çözümler” anlayışı temelinde komşu ülkeler arasındaki dayanışmanın önemine işaret edilmesi,

- Suriye’deki gelişmeler ve İsrail’in saldırganlığı başta olmak üzere, bölgede yaşanan güncel olaylar bağlamında Türkiye ile Irak arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin artırılması imkânlarının ele alınması.’’

TÜRKİYE-IRAK YÜKSEK DÜZEYLİ GÜVENLİK MEKANİZMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2019’da Türkiye’yi ziyaret eden dönemin Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’yi kabulü sırasında, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin ahdi temele oturtulması konusunda anlayış birliği sağlanmıştı. Bu kapsamda, Dışişleri ve Savunma Bakanları ile istihbarat başkanları düzeyinde yürütülmesi kararlaştırılan görüşmelerin ilki, 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

Ardından Irak’taki iç karışıklıklar ve COVID-19 salgını nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan mekanizma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Ağustos 2023’te Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yeniden canlandırılmıştı.

Bu işbirliği platformunun ikinci toplantısı, 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da iki ülke Dışişleri Bakanlarının eşbaşkanlığında düzenlenmiştir. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Irak, PKK’yı ilk kez yazılı bir metinde “ortak tehdit” olarak tanımlamıştı.

Üçüncü toplantı, 14 Mart 2024’te Bağdat’ta yapılmış; burada “ortak tehdit” tanımı daha da ileri taşınmış ve Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan eden kararı kamuoyuna açıklanmıştır. Türkiye, bu karardan duyduğu memnuniyeti ortak bildiriye yansıtarak paylaşmıştı.

15 Ağustos 2024’te Ankara’da yapılan dördüncü toplantıya, Dışişleri Bakanlarının eşbaşkanlığında; Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Iraklı muhatapları katılmıştır. Görüşmelerde güvenlik ve terörle mücadele odaklı ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alınmış; toplantının sonunda “Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalanmıştı.