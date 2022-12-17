Çocuk istismarına karşı ihbar hattı

Ankara Barosu, çocuk istismarına karşı farkındalık kampanyası başlattı.

Çocuk istismarına dikkat çeken Ankara Barosu, kampanyayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Çocukların, aile sevgisi ile büyüdükleri, sağlıklı beslenebildikleri, güven içinde parklarda oynayabildikleri, para kazanmak zorunda olmadıkları, okullarına huzurla gidebildikleri, akşamları hayaller kurarak uyudukları güne dek... Kısacası her bir çocuk, 'çocukluğunu yaşayana dek' hukuki mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.