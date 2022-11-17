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Ankara Barosu'ndan kadın çalışanlara regl izni

Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlara ayda 1 gün 'regl izni' verilmesini kararlaştırdı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:05
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Ankara Barosu'ndan kadın çalışanlara regl izni

Ankara Barosu'ndan kadın çalışanlara regl izni
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Ankara Barosu, baro bünyesindeki kadın çalışanlarına ayda regl izni verilmesine karar verdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, "15 Kasım 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Avukatlık Kanunu 76'ncı maddesi gereğince, var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden, Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine karar verildi. Kurulda, Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için, bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına, karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

 

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