ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATIİCRA DAİRESİ

2019/16125 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/16125 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, YENİ CİMŞİT Mahalle/Köy, 415 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Ahi Evran Mahallesi Sanayi Sitesi 225.Cadde No:78 Sincan/Ankara Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.338 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Sincan Belediyesi Planlama Şubesi ile yapılan görüşmede ve E-İmar sisteminden edinilen bilgiye göre, değerlemeye konu taşınmazın konumlu olduğu parselin 1/1000'lik imar planında "Küçük Sanayi Alanı"

Kıymeti : 20.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2024 - 11:22

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.