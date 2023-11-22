ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATIİCRA DAİRESİ

2020/6279 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/6279 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:

KDV Oranı : %10

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, konut

parseli, ayrık nizam, 2 katlı E:0,40 HMax:6,50m. olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit

edilmiştir.

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Görüldüğü Gibidir

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet

eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 564 m²

Kıymeti : 676.800,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet

eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 563 m²

Kıymeti : 675.600,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:18

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet

eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 565 m²

Kıymeti : 678.000,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:32

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet

eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:46

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet

eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 12:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 12:03

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet

eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 12:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 12:19

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet

eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 13:32

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 9 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet

eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 569 m²

Kıymeti : 682.800,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 13:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 13:46

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın borçlu adına

isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Yüzölçümü : 581 m²

Kıymeti : 697.200,00 TL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.