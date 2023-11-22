ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATIİCRA DAİRESİ
2020/6279 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/6279 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
KDV Oranı : %10
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Sincan Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında kaldığı, konut
parseli, ayrık nizam, 2 katlı E:0,40 HMax:6,50m. olarak yapılaşma koşulları belirlendiği tespit
edilmiştir.
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında Görüldüğü Gibidir
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 2 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet
eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 564 m²
Kıymeti : 676.800,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:03
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet
eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 563 m²
Kıymeti : 675.600,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:18
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet
eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 565 m²
Kıymeti : 678.000,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:32
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 5 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet
eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 10:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 10:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:46
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet
eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 12:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 12:03
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet
eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 12:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 12:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 12:19
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet
eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 13:32
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 9 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet
eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 569 m²
Kıymeti : 682.800,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 13:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 13:46
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ Mahalle/Köy, 1267 Ada, 10 Parsel, Taşınmazın borçlu adına
isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Yüzölçümü : 581 m²
Kıymeti : 697.200,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2024 - 14:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 14:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2024 - 14:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:04
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01934945