Ankara Batıkent metro durağında yangın çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında patlama meydana geldi ardından yangın çıktı.

Olay yerine gelen belediye ekipleri ray hattı üzerinde çıkan yangına müdahale etti. Olaydan, kimsenin olumsuz etkilenmediği bildirildi. Belediye ekiplerinin olaya ilişkin kontrollerine devam ediyor.