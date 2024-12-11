Ankara Batıkent metro durağında yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde Batıkent metro durağında elektrik kablolarında patlama meydana geldi ardından yangın çıktı.

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Olay yerine gelen belediye ekipleri ray hattı üzerinde çıkan yangına müdahale etti. Olaydan, kimsenin olumsuz etkilenmediği bildirildi. Belediye ekiplerinin olaya ilişkin kontrollerine devam ediyor.

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