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Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:19
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Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır.” Denildi.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuru Tarihi : 17/10/2022

Son Başvuru Tarihi : 31/10/2022

Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

Ön Değerlendirme Tarihi : 02/11/2022

Sınav Tarihi : 04/11/2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 07/11/2022.

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