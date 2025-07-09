“Ankara bunu konuşuyor” diyerek duyurdu! Tutuklanacak 2 siyasi ismi verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Sebahattin Önkibar, “Ankara bunu konuşuyor” diyerek, Özgür Özel ile Turhan Çömez'in tutuklanabileceğini iddia etti.

Ünlü gazeteci Sebahattin Önkibar, “Ankara bunu konuşuyor” diyerek çarpıcı bir iddiada bulundu. Önkibar, “Ankara'da Özgür Özel ile Turhan Çömez'in tutuklanabileceğinin konuşulduğunu aktaralım” ifadelerini kullandı.

19 Mart’tan bu yana CHP’li belediyelere ardı ardına operasyonlar gerçekleştiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından son olarak Adana ve Antalya belediye başkanları tutuklandı.

"ANKARA'DA ÖZGÜR ÖZEL İLE TURHAN ÇÖMEZ'İN TUTUKLANABİLECEĞİ KONUŞULDU"

Muhalif siyasi isimlerin, peş peşe tutuklanması sonrası ünlü gazeteci Sebahattin Önkibar’dan çarpıcı bir iddia geldi. Önkibar, son YouTube yayınında “Mesela doğru yalan. Ankara'da Özgür Özel ile Turhan Çömez'in tutuklanabileceğinin konuşulduğunu aktaralım” şeklinde bir iddiayı gündeme taşıdı.

"O EŞİK ARTIK ÇOKTAN AŞILDI"

Önkibar, Özel'in son dönemdeki muhalefet performansına değinirken, tek kişilik ordu misali olarak Turan Çömez'in iktidarı çok rahatsız ettiğinin altını çizdi. Önkibar, "Bu kadarını yapamazlar, bu kadar olmaz demeyin. O eşik artık çoktan aşıldı. Dokunulmazlık dosyaları meclise gelir, kaldırılır ve bir anda hapse yollanabilirler. Özgül Özel de gerekirse Silivri'ye gider. ‘Ekrem başkanla beraber yatarım’ demesi bunun olabileceğinin işareti. Türkiye'de artık demokrasi ve hukuk askıdadır” ifadelerini kullandı.

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