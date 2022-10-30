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Mansur Yavaş açıkladı. Atatürk'e en büyük borcumuzdur

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Atatürk Orman Çiftliği’nde “100. Yıla Doğru, Cumhuriyet Yolunda” programı düzenledi. Programda, sanatçı Kenan Doğulu konser verdi. Doğulu, konserine; 10. Yıl Marşı, Gençlik Marşı ve İzmir Marşı ile başladı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:17
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında önemli açıklamalar yaptı

Mansur Yavaş açıkladı. Atatürk'e en büyük borcumuzdur
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı konuşmada “Bize emanet edilen bu başkenti dünya başkentleri ile yarışır hale getirmek Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur” dedi.

"ATATÜRK’E EN BÜYÜK BORCUMUZDUR"

Yavaş, şunları söyledi:

Burası çok önemli bir yer. Ayak bastığınız yerlerin hepsi, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile bir bataklık iken 20 bin dönümünün bağışlanması ve geri kalanının da bizzat Mustafa Kemal Atatürk’ün cebinden para verip, burayı satın alıp, Orman Çiftliği yapıp, Ankara halkına ülkemize hibe etmesi ile yapılmıştır.

Ankara’nın ayak bastığınız her yeri; kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun merkezi olan Ankara’da ayak bastığımız her yerde Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının izi vardır.

Dolayısıyla başkent, Anadolu’nun merkezi, kalbi olan başkentin ne olduğunu bilerek, onun değerini bilerek; bize emanet edilen bu başkenti dünya başkentleri ile yarışır hale getirmek Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur.

"SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Ne olursa olsun 100. yılını idrak edeceğimiz önümüzdeki yıl Cumhuriyet Bayramı’nda, ikinci yüzyıla girerken ebediyen yaşayacağıma kalpten inandığım Cumhuriyet’i, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği gençlere biz de güvenerek, Ankara’yı ve ülkeyi emanet ediyoruz. Ayrıca bu ülke için can veren tüm şehitlerimizin önünde de saygıyla eğiliyorum. (ANKA)

 

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