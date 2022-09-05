Mansur Yavaş’tan Türkiye’de bir ilk. Başvurular bugün başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Çayyolu Mahallemizde bulunan Türkiye’nin en büyük ‘Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ için ön başvuruları almaya başlıyoruz. Özel evlatlarımız, yaşıtlarıyla eşit şartlarda oynayacak, gelişecek, sosyal hayatın içerisinde olacaklar” dedi.

Mansur Yavaş, paylaşımında yer verdiği tanıtım videosunda ise “Çayyolu’ndaki engelsiz kreşimiz de Türkiye’nin en büyük engelsiz kreşi oldu. 300 kişi kapasitesi olan az katlı ve yatay mimariye sahip bina; görme, işitme ve fiziksel engelli çocukların kullanabileceği şekilde tasarlandı” bilgisini verdi.

Başvurular https://engelsizbakimevi.ankara.bel.tr sayfasından yapılacak.