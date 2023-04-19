Ankara Büyükşehir Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

ANKA'da yer alan haberde, Başkent Ankara 21 Nisan itibarıyla başlayacak Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazır.

Bayram öncesi kent genelinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için gerekli olan tüm tedbirleri aldı.

ZABITA EKİPLERİ GIDA DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Bayram denetimlerini başlatan Zabıta Daire Başkanlığı; pastaneler ve marketlere yönelik denetimler başta olmak üzere alışveriş merkezleri, parklar ve meydanlarda seyyar satıcılara, dilencilere ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik kontrollerini bayram boyunca da sürdürecek.







MERKEZ VE İLÇE MEZARLIKLARI ZİYARETE HAZIR

Ankara’nın merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamı, Ramazan Bayramı öncesi temizlenerek ziyaretlere hazır hâle getirildi.

EGO Genel Müdürlüğü de arife günü dâhil olmak üzere Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Bayram öncesi kent genelinde kaldırımdan mezarlıklara, yollardan tarihi ve kültürel yerlere kadar temizlik çalışmalarını hızlandıran Kent Estetiği Daire Başkanlığı; 603 personel 93 araçla, bayram boyunca mesai yapacak.

EGO OTOBÜSLERİ, ANKARAY, METRO VE TELEFERİK BAYRAMDA ÜCRETSİZ

EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları (otobüs, metro, teleferik) Ramazan Bayramı süresince ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz olacak.

BAŞKENT 153 VE ANKARA İTFAİYESİ BAYRAMDA DA 7/24 MESAİ YAPACAK

Başkentliler'le Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözülmesi için 7/24 esasına göre çalışacak. Ankara İtfaiyesi de kent genelindeki tüm istasyonlarında yangın ve kaza gibi durumlarda itfaiyeyi ilgilendiren konulara müdahale edecek. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye ihbarda bulunabilecek.

AŞTİ’DE SIKI DENETİM

AŞTİ’de bayram boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak olan BUGSAŞ güvenlik personeli, Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle AŞTİ’de şu tedbirleri uygulayacak:

-Yeterli sayıda görevli ile fiziki güvenlik tedbirleri alınarak 7/24 kamera merkezinden takip yapılacak,

-Giriş-çıkış fiziki kontrollerin yanı sıra x-ray cihazlarından da vatandaşların güvenlik kontrolü sıkı denetimle sağlanacak,

ANFA Güvenlik ekipleri de rekreasyon alanları başta olmak üzere parklar, su depoları, camiler, mezarlıklar, barajlar, mesire alanları, belediye bünyesinde yer alan öğrenci yurtları, BELMEK ve Aile Yaşam Merkezlerinde bayram boyunca 7/24 mesaisine devam edecek.

ASKİ BAYRAMDA DA GÖREV BAŞINDA OLACAK

Bayramda da Başkentliler'e hizmet vermeye devam edecek ASKİ Genel Müdürlüğü; olası su arızaları için 26, kanal arızaları için ise hazır bulundurduğu 30 ekip ile sorunlara anında müdahale ederek, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesine imkân sağlayacak.

Sayaç sökme takma, kartlı sayaç ve kaçak su müdürlükleri bayram tatili süresince Ulus’taki Genel Müdürlük binasında hizmet vermeyi sürdürecek. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı bölge müdürlükleri de kesintisiz çalışacak.

Bayram süresince Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketler ve Fabrika Satış Mağazaları ile 429 büfe 3 gün boyunca kapalı kalacak.