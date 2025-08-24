Ankara Büyükşehir Belediyesi, kente iki yeni spor kompleksi hazırlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), amatör futbolun ve sporun gelişimi için yatırımlarını sürdürüyor. Halı sahalar ve spor kompleksleriyle hem vatandaşlara hem de amatör kulüplere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, iki yeni spor kompleksini Yenimahalle ve Keçiören’de hizmete açıyor.

ABB, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kullanımına sunduğu üç halı saha ve bir spor kompleksiyle genç sporculara desteğini sürdürüyor. Büyükşehir’in halı sahaları arasında Sincan Kapalı Spor Salonu Halı Saha, Şafaktepe Parkı Halı Saha ve Tebessüm Parkı Halı Saha bulunuyor.

Hafta içi ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında kulüplerin kullanımına sunulan sahaların, boş kalan saatleri ise ABB 2025 Meclis Halı Saha ücret tarifesi karşılığında randevu sistemiyle vatandaşlara açılıyor. Vatandaşlar, 0312 507 37 81 numaralı telefondan randevu oluşturabiliyor. Halı sahaların her birinde duş, soyunma odaları ve tuvaletler bulunuyor.

Eryaman Spor Köyü’nde ise iki standart maç sahası, 10 soyunma odası, yaklaşık 250 kişilik iki tribün ve hakem odaları yer alıyor. Hafta içi 09.00-21.00 saatleri arasında amatör spor kulüplerinin yarışmacı gruplarının antrenmanları için ücretsiz olarak kullanıma sunulan kompleks, hafta sonları 09.00-17.00 saatleri arasında TFF alt yapı liglerinin resmi maçlarına ev sahipliği yapıyor.

SPOR ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK İKİ SPOR KÖYÜ YOLDA

Halı sahalar ve spor kompleksleriyle hem vatandaşlara hem de amatör kulüplere destek sağlayan ABB, Başkent’in spor altyapısını Batıkent Rekreasyon Alanı 2. Yüzyıl Parkı Spor Köyü ve Ovacık Spor Köyü ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Batıkent’te bir standart maç sahası, iki halı saha ve tribünler; Ovacık’ta ise iki standart maç sahası ve tribünlerin yakında hizmete açılması planlanıyor.

Etimesgut, Sincan, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle ve Keçiören’deki halı sahalar ve spor komplekslerinin adresleri ise şu şekilde:

-Sincan Halı Saha

Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi Hastane Sokak No: 57, Sincan

-Şafaktepe Halı Saha

Şafaktepe Mahallesi Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı, Mamak

-Tebessüm Parkı Halı Saha

Konur Sokak No:26 Tebessüm Parkı içi, Pursaklar

-Eryaman Spor Köyü

Yeşilova Mahallesi 4048. Cadde No: 8/A3, Etimesgut

-Batıkent Rekreasyon Alanı-2. Yüzyıl Parkı Spor Köyü

Kent Koop Mahallesi Batıkent Rekreasyon Alanı-2. Yüzyıl Parkı, Yenimahalle

-Ovacık Spor Köyü

Ovacık Mahallesi 654. Cadde Park Ova Sitesi önü, Keçiören