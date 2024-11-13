Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme. İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme. İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığına ait müfettişler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserleri inceleyecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen milyonlarca TL'lik konserler tepkilerin odağına yerleşti. Mansur Yavaş'ın tepki çeken sözlerle savunduğu o konserler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

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ABB'den Mor ve Ötesi açıklaması. Konsere 71 milyon TL ödendiği iddia edilmiştiABB'den Mor ve Ötesi açıklaması. Konsere 71 milyon TL ödendiği iddia edilmişti

İLÇELERİ DE KAPSAYACAK

CHP'li belediyenin kamuoyunda büyük tepki çeken konserlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Orman Çiftliğinde gerçekleştirdiği Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi grubunun konserleri için 140 Milyon lira harcadığı ortaya çıkmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin astronomik konser ücretleriyle ilgili açıklamaların kamuoyu tarafından eleştirilmesi sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser ücretleri üzerinden yapılanları bir saldırı olarak nitelendirerek, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tüm anketlerde birinci çıktığı için başına bunların geldiğini ileri sürmüştü.

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