7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ABB'nin gündemi toplu ulaşıma zam. Oranlar açıklandı

ABB'nin gündemi toplu ulaşıma zam. Oranlar açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ilk Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma zam konusunun gündeme geleceğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 23:07
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma zam konusunu gündeme getirecek

ABB'nin gündemi toplu ulaşıma zam. Oranlar açıklandı
+
Aa
-

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) fiyatının, 2019 yılının nisan ayında 1,67 TL iken bugün 20,77 TL’ye yükseldiği belirtildi.

Maliyetin yüzde 1000’den fazla arttığı aktarılan açıklamada, EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı kasım ayı toplam giderinin 382 milyon lira, toplam bilet gelirinin 120 milyon lira, aylık zararının ise 262 milyon lira olduğu kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulduğu anlatılan açıklamada, EGO’da hizmet veren 1863 otobüsün yüzde 84’ünün CNG’li olduğu hatırlatıldı.

Bu konunun otobüs filosundaki yakıt seçeneği açısından sadece Ankara Büyükşehir Belediyesini ilgilendirdiği belirtilen açıklamada, "Şu anda tam bilet 6,5 TL, öğrenci bileti 3,5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. Bu koşullarda tam biletin 9,5 TL, öğrenci biletinin 4,75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır." ifadesine yer verildi.

BOTAŞ'LA GÖRÜŞELECEK

Bu süreçte kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlar lehine yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme yapılacağına işaret edilen açıklamada, "Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
2
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
3
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
4
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Halk TV canlı yayında televizyon tarihine geçecek olay. Oğlu canlı yayındayken annesi bir anda odaya girdi
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
5
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
6
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
7
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Zelenskiy: Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza sahip çıkıyoruz
﻿Zelenskiy: Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza sahip çıkıyoruz
﻿Zelenskiy: Toprağımıza, kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza sahip çıkıyoruz
﻿CHP Yozgat’ta memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etti
﻿CHP Yozgat’ta memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etti
﻿CHP Yozgat’ta memur ve emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etti
﻿Vize ücretlerine fahiş zam teklifi
﻿Vize ücretlerine fahiş zam teklifi
﻿Vize ücretlerine fahiş zam teklifi
﻿Akşener’den Turhan Çömez’e taziye mesajı
﻿Akşener’den Turhan Çömez’e taziye mesajı
﻿Akşener’den Turhan Çömez’e taziye mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.