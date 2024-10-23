Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm etkinliklerini iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi.

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ABB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.