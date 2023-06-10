Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEV’den 'Okutan Ankara' projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında, hayata geçirilecek ‘Okutan Ankara’ projesi için protokol imzalandı.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen protokol törenine, ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar ile TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV Ankara Şube Başkanı Yasemin Türkoğlu, TEV Saha Koordinasyon Müdürü Ufuk Kaygusuz, TEV Ankara Şube Müdürü Can Çavuşoğlu ve Ankara Kent Konseyi Başkanı ve TEV Ankara Şube Yürütme Kurulu Üyesi Halil İbrahim Yılmaz katıldı.

BURS VERMEK İSTEYEN GÖNÜLLÜLER VE ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GETİRİLECEK

İmzalanan protokol ile hayata geçirilen proje kapsamında Ankara’da ikamet edip üniversite okuyan, başarılı ancak maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs verilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kurulacak internet sitesi üzerinden burs vermek isteyen gönüllülerle üniversite öğrencileri arasında köprü görevi görecek.