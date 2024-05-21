Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 3 bin KPSS adayına yol ve yemek desteği

Emeklilere ve dar gelirli vatandaşlara yardımlarıyla gündem olan Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 bin KPSS adayına yol ve yemek desteği bu kez KPSS adaylarına el uzattı.

Belediye, ihtiyaç sahip olup sınav ücretlerini karşılayamayacak durumda olan 3226 adayın KPSS ücretini yol ve yemek desteğiyle birlikte ödediğini açıkladı.

Duyuru, belediyenin resmi X hesaplarından biri olan “Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın” hesabından yapıldı.

Destek sosyal medyada gündem olurken büyük beğeni ve takdir topladı.