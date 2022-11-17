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Ankara Büyükşehir'den yeni uygulama: Seferleri başlattı 

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, dört farklı semtte bulunan adliye binalarına ulaşımın kolay sağlanabilmesi için ring seferleri başlattı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:28
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden adliye binaları arasında 'ring' seferleri

Ankara Büyükşehir'den yeni uygulama: Seferleri başlattı 
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ABB, şehirdeki adliyelerin dört farklı semtte yer alması nedeniyle ulaşım sıkıntısı yaşayan Başkentlilere kolaylık sağlanması amacıyla adliye binaları arasında ring seferleri uygulmasını başlattı.

143 hat numaralı ring otobüsü; Sıhhiye Adliyesi önündeki “12759” numaralı duraktan hareket ederek sırasıyla Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyelerine gidiyor. Ring seferleri, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenleniyor.

Sıhhiye, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyeleri arasında ulaşım hizmeti veren ring otobüslerinin toplam 27 kilometrelik güzergahı, şöyle:

“Sıhhiye Adliye, Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Çocuk ve Tüketici Mahkemeleri Ek Binası, Ankara İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri Söğütözü Ek Hizmet Binası, Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası, Mevlana Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Sıhhiye Adliye, Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası.”

BİR SAAT ARALIKLARLA HAREKET EDECEK

Yeni ring seferleriyle ilgili bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletmesi 1. Bölge Müdürü Ali Arslan, “Vatandaşlarımızdan ve adliye çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda hat ve güzergah çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlar, sabah 08.00’den akşam 17.00’ye kadar bir saat aralıklarla 143 numaralı otobüsü Sıhhiye Adliye önü, Söğütözü, Balgat ve Dışkapı Adliyesi güzergahında kullanabilirler” dedi.

Ankara’nın en büyük sorunlarından birinin adliye binalarının dağınık olması olduğunu belirten Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu ise şunları söyledi:

“Binalara ulaşımda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Adliyeye erişim hakkı noktasında vatandaşların rahat ulaşması lazım. Binaların dağılması nedeniyle birçok kişi yanlış binalara gidiyor. Mansur Başkan ile görüşmeler yaptık. Umarım böylesi bir hizmet hakimlere, savcılara, avukatlara, personellere ve vatandaşlara faydalı olacaktır. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

143 numaralı ring hattını kullanan adliye personelleri ve yurttaşlar da seferlerle ilgili duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Yaşar Sürücü: “Davası olan vatandaşlar ve duruşmalara yetişmeye çalışan avukatlar için çok yararlı bir uygulama olmuş.”

-Leyla Ergül: “Adliyede işlerim oluyor ara sıra. Sosyal medya üzerinden seferlerin başladığını duydum ve bugün kullanmaya başladım. Gerçekten direkt ulaşımın olması bize çok kolaylık sağlayacak.”

-Aykut Dönmez: “Çok doğru ve yerinde bir hizmet. Söğütözü Adliyesi’nde işim vardı. Bu sabah haberim oldu otobüsten ve şimdi kolaylıkla ulaşım sağlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Nazire Sultan Pırıldar: “Avukatım. Birden fazla adliye binamız var. Ulaşım çok zor, birkaç vesaitle gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Şu an tek vesait üzerinden ulaşım yapabileceğiz. Adliyelerin yerleri değiştiği için insanlar yanlış adliyelere gidiyordu ve ulaşımda sıkıntı yaşıyordu. Artık vatandaşlar da dosyalarını daha rahat takip edebilecekler ve doğru adliyeyi bulabilecekler. Ulaşım açısından çok yararlı bir hizmet olmuş.”

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