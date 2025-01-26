Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara ücretsiz hizmet

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocuklarına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait alanlarda yarıyıl tatili dolayısıyla ücretsiz hizmet imkanı sunuyor. Bu kapsamda çocuklar, yüzme havuzu, buz pisti, dijital hayvanat bahçesinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocuklara destek olmayı sürdürüyor. Kırtasiye, kantin, abonman ve giysi desteğiyle ailelerin eğitim harcamalarını hafifleten Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline özel bir hediye ile çocukları yine sevindirdi.

Yarıyıl boyunca sosyal destek alan ailelerin çocukları, Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, BelPa Buz Pateni Tesisi ve Dijital Hayvanat Bahçesi’nden tamamen ücretsiz yararlanıyor. Bu özel program ile çocuklar buz pateni, yüzme, dart, masa tenisi ve jimnastik gibi çeşitli spor dallarında uzman antrenörler eşliğinde dersler alabiliyor.

Daha önce hiç yüzme havuzuna gitmeyen, spor yapmayan ya da buz pateni pistiyle tanışmayan çocuklar, ABB’nin hediyesiyle keyifli bir tatil geçiriyor. Uzman antrenörler rehberliğinde spor yapma imkânı bulan çocuklar hem eğleniyor hem de yeni deneyimler kazanıyor.

Altınpark 100. Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ni ilk kez ziyaret eden çocuklardan biri hayatında ilk defa yüzme kursuna geldiğini dile getirerek, “Anneme ücretsiz yüzme kursu var diye haber vermişler annem de bizi yazdırdı” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılan BelPa Buz Pateni, yarıyıl tatiline giren Başkentli öğrencileri ağırladı.

Arkadaşları ile birlikte vakit geçiren öğrenciler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ceyhin Begiç: “Yedinci sınıfa gidiyorum. Yarıyıl tatilim çok iyi gidiyor, arkadaşlarımla birlikte buraya ilk defa geldim ve burayı çok beğendim.”

-Sema Yılmaz: “Yedinci sınıfa gidiyorum. BelPa Buz Patenine ilk defa geldim çok güzel vakit geçiriyorum.”

Dijital hayvanat bahçesine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent'e kazandırılan dijital hayvanat bahçesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Teknolojiyi doğa sevgisiyle buluşturan “Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi”, hem eğitici hem eğlenceli yapısıyla çocukların yeni gözdesi haline geldi.

Hayvanat bahçesi, dijital ekranlar ve artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ziyaretçilere dünyanın dört bir yanındaki hayvanları yakından tanıma fırsatı sunuyor. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısında önemli bir artışın yaşandığı “Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi”ne sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve öğrenci grupları ile veliler yarıyıl tatili boyunca özel servislerle taşınıyor.

Eğlenirken aynı zamanda hayvanlar âlemi içinde 3 boyutlu yolculuk yapan çocuklar, şunları söyledi:

- İnci Akçay: “Bugün benim doğum günüm. Gezecek bir yer arıyorduk. İlk kez geliyorum buraya.”

- Hiranur Güvenç: “Buradaki hayvanlar çok gerçekçi duruyor.”

- Yahya Kerem Ünal: “Daha önce okul gezisinde gelmiştim. Şimdi tatilde ailemle birlikte gelip daha uzun geziyorum. Burayı çok seviyorum. Herkese burayı gezmelerini tavsiye ederim.”

- Nisa Aslan: “Annemle birlikte geldik. İlk kez geliyorum buraya. Çok beğendim çok güzel bir yer.”

Yarıyıl tatilini kültürel etkinliklerle renklendirmek amacıyla Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda sahne alan ABB Kent Orkestrası, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden Karagöz ve Hacivat’ı çocuklarla buluşturdu. “Karagöz Konserde” isimli etkinlikte Kent Orkestrası'nın müzik performansı, Karagöz ve Hacivat’ın eğlenceli diyalogları ile buluştu.