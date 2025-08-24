Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dev sünnet şöleni

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) geleneksel hale getirdiği “Toplu Sünnet Şöleni” bu yıl da bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sünnet edilen bin çocuğa, sünnet kıyafetleri ve bisiklet hediye edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Toplu Sünnet Şöleni” bu yıl da bin çocuk ve ailelerinin katılımıyla düzenlendi. Altınpark’taki şölende Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hediyesi olan sünnet kıyafetlerini giyen çocuklar doyasıya eğlendi.

Ankara Kent Orkestrası ve Hacivat-Karagöz gösterisi, yüz boyama gibi etkinliklerin yer aldığı şölende; limonata ve pamuk şeker gibi ikramlar çocukların yüzünü güldürdü.

Uzman doktorlar tarafından sünnet edilen bin çocuğa, ABB hem sünnet kıyafeti hem de bin adet bisiklet hediye etti.

Şölende konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, çocuklara ve ailelerine Başkan Mansur Yavaş’ın selamlarını ileterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal sorumluluk kapsamında yaptığımız ve geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde bu yıl da bin evladımızın sünnet faaliyetini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ayrıca sünnet olan çocuklarımıza da hediye olarak bisiklet veriyoruz” diye konuştu.