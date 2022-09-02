Erdoğan CHP'li belediyeleri hedef almıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’ın sözlerine cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın su faturaları üzerinden CHP’li belediyeleri eleştirmesi üzerine ABB, yazılı bir açıklama yaptı. ABB açıklaması şöyle:

“ASKİ Genel Müdürlüğü'müzün sadece 1 yıllık elektrik giderinin yapılan zamlar sonrası 646 milyon TL'den 1 milyar 800 milyon TL'ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Su gelirleri ise 2017 yılında 543 milyon dolar iken 2021 yılında 205 milyon dolara gerilemiştir.

- Ankara'da 1 metreküp suyun günümüzdeki maliyeti 24,12 TL'dir. ASKİ, pandemi süreci ve ağır ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmak amacıyla suyu 12,47 TL'ye, maliyetinin yüzde 50 altında bir ücretle satmaktadır.

- Ayrıca ekonomik açıdan zor günler yaşayan ve sosyal yardım alan ailelerimize 1 m3 suyun fiyatı 1 TL olarak (10 m3'e kadar) ücretlendirilmektedir Öğrenci evlerinde ise yüzde 50 indirimli su tarifesi uygulanmaktadır.

- Eski dönemde (2005 — 2018) 1 m3 suyun satış fiyatı ortalama 1.6 dolar, yani yaklaşık 30 TL idi. Günümüzde ise 0,68 dolara su ücretlendirmesi yapılmaktadır. Ankara'da su ücretlerine ek artı; yapılmamakta, Belediye Meclisi kararıyla yalnızca güncel ekonomik verilerin belirlediği ÜFE oranında artı; yapılmaktadır. ÜFE artışının sebebi ise bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemiz değildir. Dolayısıyla vatandaşlarımıza 2019 öncesi dönemden çok daha uygun koşullarda su temini sağlanmaktadır.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan suyu ucuza satarken bir yandan da yıllarca ihmal edilen mevcut işlerden dolayı yaklaşık 3 milyar liralık altyapı yatırımlarına devam etmektedir.”

ABB tarafında ayrı toplu taşıma ulaşım ücretleri hakkında yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"EGO Genel Müdürlüğünün maliyet giderleri, soluk almaksızın devam eden zamlar nedeniyle 02.09.2019-01.09.2022 tarihleri arasında ortalama %450 oranında artmıştır. Bu sene 7 aylık dönemde toplu taşımada yaklaşık 600 milyon TL gelir sağlanırken sadece akaryakıt ve elektrik giderleri yaklaşık 800 milyon TL’yi bulmuştur.

Maliyet girdilerimizdeki bu artış oranı bugün bilet fiyatlarımıza yansıtılmış olsaydı tam bilet ücreti 17,88 TL, indirimli bilet ücreti ise 9,63 TL olacaktı. En son bilet zammının yapıldığı 11 Mart 2022 tarihinden 01 Eylül 2022 tarihine kadar otobüs yakıtı olarak kullandığımız CNG doğalgaz tarifesine %173 zam, motorine %28’dir zam yapılmıştır. 11 Mart tarihinde 9,9 TL/m3 olan doğalgaz maliyeti, 5 ay sonra 27,02 TL/m3’e yükselmiştir.

Filomuzun yaklaşık %85’ini oluşturan otobüslerimizde yakıt olarak kullandığımız doğalgaza yapılan bu astronomik artış sonucunda; 11 Mart 2022 tarihinde dizel yakıtlı otobüslere göre kilometre başına %32 daha az maliyetli olan doğalgaz yakıtlı otobüslerimiz, 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla %45 daha fazla maliyetli hale gelmiştir.

Eski dönemde otobüs biniş ücreti 1 dolar, yani güncel olarak 18,22 TL’dir. Şu anda 6,5 TL’ye ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca Ankara’da öğrencilere 225 binişlik aylık abonman 90 TL ile ücretlendirilmiş olup Türkiye’nin en ucuz öğrenci ulaşımı hizmeti verilmektedir.

Özel halk otobüslerine ise pandemi döneminden beri destekler (akaryakıt, ücretsiz biniş vb.) verilmekte olup otobüsçü esnafının da mağduriyeti giderilmektedir. Bu sayede vatandaşlarımıza 2019 öncesi dönemden çok daha uygun koşullarda ulaşım imkânı temini sağlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul’da yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti. Su paraları şimdi nerelere indirildi? Öyle mi? Yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntılar içerisinde mi? İçerisinde” demişti.