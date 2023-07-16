Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden maaş açıklaması

Cumhur İttifakı'nın tüm engellemelerine rağmen Mansur Yavaş, toplu iş sözleşmesinde yer almamasına rağmen personelin maaşına yüzde 30 civarında ara zam yaptı.

EYT nedeniyle belediyeye 1,5 milyar lira ek yük bindiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Belediyemizin maliyetleri katbekat arttı. Personelin maaşı eridi, alım gücü düştü" ifadelerini kullandı.

Tüm engellere rağmen ABB personel maaşının artırıldığını söyleyen Gültekin, "İlçe Belediyeleriniz bu süreci aşmak için takır takır kredi çekerken, ABB'nin kredi talebini Belediye Meclisinde neden reddettiniz? Mansur Yavaş'ı mı, yoksa Ankara halkını mı cezalandırdınız?" sorularını sordu.

Gültekin, belediye personelinin maaşlarındaki iyileştirme sürecine ilişkin yazılı bir açıklamalarda bulundu.

"Belediyemizin maliyetleri katbekat arttı. Personelin maaşı eridi, alım gücü düştü" diyen Gültekin, maaşlarda iyileştirme zorunluluğu doğdunu belirtti. Belediyeye 1,5 milyar TL ek yük bindiğini söyleyen Gültekin’in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"ABB personelimizin maaş iyileştirilmesi sürecinde -sonucu belli değilken- gürültü koparanlara sesleniyoruz. ABB, TİS belli olmasına ve hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen; daha önemlisi sizin tüm engellemelerinize rağmen personelinin maaşını artırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesine, 2023 bütçesinde yer almamasına rağmen EYT nedeniyle 1.5 milyar TL ek yük bindi. Ekonominin kötü olması nedeniyle Belediyemizin maliyetleri katbekat arttı. Personelin maaşı eridi, alım gücü düştü. Maaşlarda iyileştirme yapma zorunluluğu oldu.

'İLÇE BELEDİYELERİNİZ TAKIR TAKIR KREDİ ÇEKİYOR'

Şimdi soruyoruz: İlçe Belediyeleriniz bu süreci aşmak için takır takır kredi çekerken, ABB'nin kredi talebini Belediye Meclisinde neden reddettiniz? Reddetmeseydiniz personelimiz bugün mutlu olduğu artıştan daha da fazla artış alacaktı. Personelin yüzüne nasıl bakacaksınız? Başta altyapı olmak üzere asli projeler için harcanacak bu krediyi reddederek Sn. Mansur Yavaş'ı mı, yoksa Ankara halkını mı cezalandırdınız?

Ekonominin bu hâle gelmesinin sorumlusu sizken, Belediye hizmetlerini neden engelliyorsunuz? Merak etmeyin. Ucuz siyasetinize rağmen mesai arkadaşlarımızla kol kola; şeffaf belediyecilik anlayışıyla halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 25 yıllık ‘parselizasyon’ döneminin ardından Ankara'ya gelen huzuru, bu oyunlarınızla bozma niyetinizi asıl biz engelleyeceğiz.

'DÜŞÜK MAAŞI REVA GÖREN İLÇE BELEDİYELERİ ÇALIŞANLARININ DA TAKİPÇİSİYİZ'

"Gün boyu mutluluğunu paylaşan ve teşekkür mesajı atan kıymetli mesai arkadaşlarımız; bu sizin hakkınız, emeğinizin karşılığı. Asıl biz, bu süreçte Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın yanında dimdik durduğunuz ve ucuz siyasete prim vermediğiniz için teşekkür ederiz. Yönetimleri takır takır kredi çekerken personeline düşük maaşı reva gören, banka primlerini bile tam yatırmayan, sendikası dahi olmayan ilçe belediyelerinde çalışan kıymetli hemşehrilerimiz; merak etmeyin, sizlerin de haklarınızın takipçisi olacağız.”