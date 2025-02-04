Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden mısır silaj desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli hayvan yetiştiricilerini hem üretime teşvik ediyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, BAKAP Tarım Kampüsü’nde üretilen bin 95 ton mısır silajının; 42 yaş altı hayvan üreticilerine yüzde 100 hibeyle dağıtımına başladı. Toplam 24 ilçeden, "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden başvuru yaparak gerekli kriterleri sağlayan 522 genç yetiştiriciye mısır silajı hibe edilecek. Büyükbaş hayvan sahibi yetiştiricilere verilen destek miktarı, hayvan sayılarına göre belirlendi. Buna göre; 1 ile 3 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere 1 ton, 4 ile 8 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere 1,5 ton, 9 ile 30 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere 2,5 ton mısır silajı hibe edilecek.

"EKONOMİK KALKINMANIN ÜRETİMDEN GEÇTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem maliyetlerini düşürerek üretimi desteklediklerini belirten Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, “Bizim belediyecilik anlayışımızda ekonomik kalkınmanın üretimden geçtiğinin farkındayız. Üretimi canlandırmak, üretimi teşvik etmek amacıyla yüzde 100 hibeli olarak dağıttığımız mısır silajının ilçemize ve üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bu hususta ekonomik olarak ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak, bu yolculuğumuzda bizi destekleyecek olan üreticilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere düşen üretimi kalkındırmak amacıyla onları desteklemek, üreticilerimize düşen ise ülkenin kalkınması için üretmektir. Bu anlamda bütün üreticilerimizin hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem Şereflikoçhisar Belediyesi olarak her daim yanlarında olacağız. Bu hususta da kararlıyız” dedi.

ABB’nin kırsal bölgelere yönelik sağladığı destekler ile üretim süreçlerinde verimin arttığını vurgulayan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ise “Haymana’da Sayın Mansur Yavaş Başkan’ımızın üreticimizin yanında yer aldığı çalışmaların bir örneğini daha yaşıyoruz. Bugün itibarıyla ilçemizde 42 yaş altı üreticilere 500’er kiloluk toplam 234 paket silajı yüzde 100 hibeyle üreticimize sunuyoruz. Haymana merkez, Baltalin ve Sırçasaray Mahallesi olmak üzere toplam 3 bölgede üreticilerimize silajlarını dağıtıyoruz. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyesi'ne, Mansur Başkan’ımıza tüm üreticilerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİ HEDEF KİTLEMİZ OLARAK BELİRLEDİK"

Tarımsal sürdürülebilirliğin artırılması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının her türlü desteği sağladığının altını çizen Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt, “Gölbaşı Tarım Kampüsümüzde yetiştirilen silajlık mısırları hasat ederek, yüzde 100 hibeli olarak yetiştiricilerimize ulaştırmaya başladık. Bu kapsamda 24 ilçemizde dağıtım programlarımızı oluşturduk. 42 yaş altı genç yetiştiricilerimizi destekleyerek, kırsaldaki gençlerimizi hedef kitlemiz olarak belirledik. 522 yetiştiricimize bin 95 ton mısır silajı dağıtımını planlamış durumdayız. İlk dağıtımımızı Şereflikoçhisar ilçemizde başladık. Diğer ilçelerimizde de dağıtımlarımız bu şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Şereflikoçhisar, Evren ve Haymana ilçelerinde başlayan kırsal destek kapsamında mısır silajlarını alan çiftçiler, şunları söyledi:

-Ferdi Doğan: “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben aynı zamanda burada küçük esnafım, kasap dükkânımız var. Başkentkart'tan da küçük esnaf çok faydalanıyor yıllardır. Eşime işletme açtık. Eşim hayvancılıkla uğraşıyor. Bir ev hanımı olarak aynı zamanda süt ve süt ürünleri yaparak, ekonomimizi canlandırmak için ve kendi ailemizi geçindirmek için ekstra kaynaklara ihtiyacımız oluyor. Yem çok masraflı bir olay. Ama sağ olsun Başkanımın böyle bir destekte bulunmasıyla benim 5 tane hayvanımın 1 yıl boyunca bütün ihtiyacını karşılıyor. Otomatikman bana bu 3 tane buzağı demek. 3 buzağı da benim 2 senelik geçimimi rahatlıkla karşılar.”

-Yasin Tekinbaş: “Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Bey'e, ilçe belediye başkanımız Sayın Mustafa Koçak Bey'e bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Biz çiftçileri, biz hayvancıları destekliyorlar. Ekonominize katkı sağlıyorlar. Biz daha çok üretmek istiyoruz. Şu an girdi maliyetlerimiz çok yüksek olduğu için bu konuda bize çok büyük destekleri oluyor. Girdi maliyetlerimizi düşürüyoruz ve daha çok üretmeye çalışıyoruz.”

-Güven Yılmaz: “Çok memnunum teşekkür ederim. Yıllardır alıyorum ve ekonomime yüzde 100 katkısı oluyor. Bunu almaya çalışsam alamam şu an. Yani buna vereceğim parayı başka bir işimde kullanıyorum.”

-Cafer Yılmaz: “Destekler ekonomimize çok büyük bir katkı sağlıyor. Dışarıdan almaya kalksak 5-6 bin lira tutuyor. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”

-Levent Sümbül: “6 tane büyükbaş hayvanım var. 2 yıldır silaj desteğinden yararlanıyorum. Yem girdileri çok pahalı olduğu için ekonomimize büyük bir katkı sağlıyor. Mansur Başkan’ımıza teşekkür ediyorum.”

-Serhat Avcı: “Bu silajı dışarıdan almaya kalksak dünya para tutardı. Zaten ekonomik durumumuz da ortada. Çiftçinin üzerinden hiçbir zaman elini çekmedi, desteklerini her zaman bize gösterdi. Mansur Başkan’ımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum.”