Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Kadın Emeği Pazarı” ziyaretçilerini bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kadın emeğini görünür kılmak ve desteklemek amacıyla “Kadın Emeği Pazarı” Başkentlilerle buluştu.

Antares AVM’de ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan pazarda, kadınların el emeğiyle hazırladığı takıdan tekstil ürünlerine, hediyelik eşyalardan oyuncaklara kadar özel ürünler sergileniyor. Hem kadın üreticilere destek olmak hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Başkentlilerden ilgi görüyor.

“KADIN GÜÇLENDİKÇE TOPLUM DA GÜÇLENİR”

Etkinlik hakkında bilgi veren ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, “Kadına karşı şiddete dur demenin bir yolu da, kadına ekonomik anlamda imkan tanınmasıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadının güçlenmesini çok önemsiyoruz. Kadın güçlendikçe toplumun da güçleneceğini düşünüyoruz. Özellikle bireysel el emeği ürünler yapan kadın girişimcilerimize stant desteği sağlıyoruz” dedi.

Kadın Emeği Pazarı’nda stant açan girişimci kadınlardan bazıları, hem emeklerinin değer görmesinden hem de ek gelir elde edebilme fırsatından duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Şule Aydın: “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle bir imkân sağladıkları için çok mutluyum.”

-Ela Toku: “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kurulan ‘Kadın Emeği Pazarı’nda stant açabilme şansı buldum. Öğrenciyim ve bu benim için bir ek gelir kaynağı. Kendi yaptığım ürünleri satışa sunuyorum ve yeni insanlar tanıyorum bu gerçekten çok güzel.”