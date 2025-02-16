Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mısır silajı desteği sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sağladığı desteklerle Başkentli hayvan yetiştiricilerini bir yandan üretime teşvik ediyor bir yandan da ekonomilerine katkı sağlıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından BAKAP Tarım Kampüsü’nde üretilen bin 95 ton mısır silajı; yüzde 100 hibeyle 42 yaş altı hayvan üreticilerine dağıtılıyor.

Dağıtıma katılan belediye başkanları şunları söyledi:

"ÜRETİCİLERİMİZİ KALKINDIRMAK VE ÜLKE EKONOMİMİZE KATKI SAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör: “Kırsal bölgelerin çiftçilik ve hayvancılık üzerine kalkınması için Mansur Başkanımızla birlikte ne gerekiyorsa hepsini gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kırsal alanda yaşayan çiftçilerimize, üreticilerimize gereken desteği en iyi şekilde sağlayacağız. İnşallah buralar birer üretim merkezi olacak. Bunun için çabalıyoruz. Sosyal yardımların yanında bu tip yardımların da yapılması bizler için, burada yaşayan insanlar için çok kıymetli. Buradaki insanlar bu üretimi yapmak istiyor, hepsi hevesli. Bundan sonraki projelerde de inşallah çok daha güzel işler çıkacak. Türkiye’deki sorunları çok iyi biliyoruz. Mansur Başkanım bunların hepsine hakim. Özellikle kırsal bölgelerde ve büyükşehirde yaşanan sıkıntıları kendisi çok iyi bildiği için bizler de Mansur Başkanımızın önderliğinde memleketimize hizmet etmek, üreticilerimizi kalkındırmak ve ülke ekonomimize katkı sağlamak için gereken çalışmaları yapıyoruz.”

"KIRSAL DESTEKLERLE VERİMLİLİĞİ ARTIRIYORUZ"

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAKAP’ta yetiştirdiği mısır silajlarını 42 yaş altı üreticilerimize bedelsiz olarak yüzde 100 hibeyle dağıtıyor. Üreticilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal desteklerle beraber üreticilerimiz hem üretiyor hem de yerel ekonomi kalkınıyor. Kendisine bundan dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada 15 çiftçimize 33,5 ton civarı mısır silajı vereceğiz hayırlı uğurlu olsun.’’

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyemizin BAKAP Tesislerinde üretilen mısır silajlarını Güdüllü üreticilerimizle buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan projede 42 yaş altı hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize mısır silajı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimizin içinde bulunduğu bu dar durumda üreticilerimizin her zaman yanında olan, kırsal kalkınmayı destekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin kırsal destekleriyle verimliliği artırıyoruz, maliyeti azaltıyoruz ve sürdürülebilir üretimi destekliyoruz.’’

GÖLBAŞI VE BEYPAZARI'NDA DA DAĞITIM YAPILDI

Şereflikoçhisar, Evren ve Haymana ilçelerinde başlayan dağıtımların ardından Gölbaşı ve Beypazarı ilçelerinde devam eden dağıtımlara katılan Gölbaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü İlhami Aslanoğlu, şöyle konuştu:

“İlçemizde hayvancılıkla uğraşan 42 yaş altı genç yetiştiricilerimize yönelik Büyükşehir Belediye Başkanımızın BAKAP kampüsünde üretip hizmete sunduğu ve dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 55 bin 500 kilogramlık mısır silajı desteğini çiftçilerimize ulaştırmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve İlçe Belediye Başkanım Yakup Odabaşı’nın ilçemizde tarıma verdikleri önem takdire şayandır. Dolayısıyla tarım kenti olarak düşlediğimiz ilçemize bu katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu dağıtımın ilçemize ve yetiştiricilerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” Beypazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdür Vekili Turan Güler ise; ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarını ilçemizdeki 42 yaş altı üreticilerimize yüzde 100 hibe ile dağıtıyor. Mısır silajlarını alan üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın başlattığı kırsal desteklerle hem çiftçilerimiz üretiyor hem de yerel ekonomi kalkınıyor’’ dedi.

"HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ"

Kırsal destek kapsamında Gölbaşı ve Nallıhan ilçelerinde mısır silajlarını alan çiftçiler ile mahalle muhtarları memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

- Gölbaşı Bezirhane Mahallesi Muhtarı Feridun Uzuner: “Çiftçiler adına Mansur Başkana, Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız her türlü çiftçilerimize mazot desteği, gübre desteği, silaj desteği gibi yardımlarda bulunuyor. Çok zor anlarımızda bize yetişiyor hızır gibi. Çok teşekkür ediyorum Başkanımıza.”

- Ayhan Polat: “Mansur başkana hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Güzel şeyler bunlar desteklerinden çok memnunuz.”

- İlkay Polat: “Genç üreticilere verdiği destekten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a öncelikle teşekkür ederiz. Çok memnunuz bu süreçte de yanımızda olduğu için. Maddi anlamda çok rahatladık. Süt üretimimiz arttı çok memnunuz teşekkür ederiz.”

- Faruk Olkun: “Mazotumuzu veriyorlar, silajımızı veriyorlar. Şunu dışarıdan alsam 2,5-3 bin lira. Mazot veriyor, mazotumuzu da karşılıyor daha ne isteyelim? Sağ olsun Mansur Başkan’ımız.”

- Celal Bilgiç: “Biz çiftçiler için çok iyi bir proje. Girdi çıktı maliyetleri yüksek. Biz çiftçiler bayağı zorlanıyoruz bu konularda. Az da olsa yükümüzü hafifletiyor o yüzden çok teşekkür ediyorum.”

- Hakan Orak: “Bu destekleri dışarıdan parayla almaya kalksak büyük bir meblağ. Şu anda bu hizmetten çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, üretime el uzatan herkesi tebrik ediyorum.”