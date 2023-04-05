5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara Büyükşehir Haymana Aile Yaşam Merkezi inşaatında sona yaklaştı

Ankara Büyükşehir Haymana Aile Yaşam Merkezi inşaatında sona yaklaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Haymana ilçesine aile yaşam merkezi kazandırmaya hazırlanıyor. 8 bin 42 metrekarelik alanda 16 milyon 600 bin TL ihale bedeliyle yapımına başlanan merkezin fiziki çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:20
Takip Et

Ankara Büyükşehir Haymana Aile Yaşam Merkezi inşaatında sona yaklaştı

Ankara Büyükşehir Haymana Aile Yaşam Merkezi inşaatında sona yaklaştı
+
Aa
-

ANKA'da yer alan haberde, ABB, Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmak için kent genelinde hizmete açtığı aile yaşam merkezlerinin sayısını artırıyor. Çok sayıda sosyal tesisi Başkentlilerle buluşturan ABB, şimdi de Haymana ilçesi Medrese Mahallesi’ne yeni bir aile yaşam merkezi kazandıracak. 16 milyon 600 bin TL ihale bedeliyle yapımına başlanan projenin fiziki çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışmalara ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ankara’mıza yeni eserler kazandırmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Haymana ilçesi Medrese Mahallesi’nde yaklaşık 8 bin 42 metrekarelik alanda başlattığımız aile yaşam merkezinin inşaatında sona yaklaştık. Maliyet: 16 milyon 600 bin TL.” dedi.

8 bin 42 metrekarelik inşaat alanına sahip üç katlı merkezde; 22 araçlık kapalı ve 12 araçlık açık otopark yer alacak. 120 kişilik konferans salonu, bilgisayar salonu, spor salonları, okuma salonları, oyun salonları ve sınıflardan oluşan aile yaşam merkezi binası çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından Haymanalı yurttaşların hizmetine açılacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
2
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
3
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
5
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
7
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi
﻿Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi
﻿Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Sigorta 76 Milyar TL deprem hasarı ödemesi yapacak
﻿Sigorta 76 Milyar TL deprem hasarı ödemesi yapacak
﻿Sigorta 76 Milyar TL deprem hasarı ödemesi yapacak
﻿Ceferin 4 yıl daha UEFA başkanı
﻿Ceferin 4 yıl daha UEFA başkanı
﻿Ceferin 4 yıl daha UEFA başkanı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.