Ankara Büyükşehir Haymana Aile Yaşam Merkezi inşaatında sona yaklaştı

ANKA'da yer alan haberde, ABB, Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmak için kent genelinde hizmete açtığı aile yaşam merkezlerinin sayısını artırıyor. Çok sayıda sosyal tesisi Başkentlilerle buluşturan ABB, şimdi de Haymana ilçesi Medrese Mahallesi’ne yeni bir aile yaşam merkezi kazandıracak. 16 milyon 600 bin TL ihale bedeliyle yapımına başlanan projenin fiziki çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çalışmalara ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ankara’mıza yeni eserler kazandırmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Haymana ilçesi Medrese Mahallesi’nde yaklaşık 8 bin 42 metrekarelik alanda başlattığımız aile yaşam merkezinin inşaatında sona yaklaştık. Maliyet: 16 milyon 600 bin TL.” dedi.



8 bin 42 metrekarelik inşaat alanına sahip üç katlı merkezde; 22 araçlık kapalı ve 12 araçlık açık otopark yer alacak. 120 kişilik konferans salonu, bilgisayar salonu, spor salonları, okuma salonları, oyun salonları ve sınıflardan oluşan aile yaşam merkezi binası çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından Haymanalı yurttaşların hizmetine açılacak.



