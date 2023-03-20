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Ankara Büyükşehir Belediyesi pide fiyatını belirledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Halk Ekmek fabrikalarında üretilen Ramazan pidesi 5 liradan satılacak.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 18:16
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Ankara Büyükşehir pide fiyatını belirledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi pide fiyatını belirledi
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ANKA'da yer alan habere göre ABB, pide fiyatlarıyla ilgili “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan'da vatandaşlarımız için uygun fiyatlı pide üretimine başlıyoruz. Halk Ekmek şubelerimizden alabileceğiniz pide fiyatını 5 TL olarak belirledik” açıklaması yapıldı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu bu yıl 300 gramlık Ramazan pidesinin 10 TL’den satılacağını duyurdu. Fırıncılar Federasyonu’nun açıklamasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ramazan ayında Halk Ekmek büfelerinde pidenin 5 TL’den satılacağını bildirdi. ABB, sosyal medya hesabından “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan'da vatandaşlarımız için uygun fiyatlı pide üretimine başlıyoruz. Halk Ekmek şubelerimizden alabileceğiniz pide fiyatını 5 TL olarak belirledik” paylaşımı yapıldı.

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