Ankara Büyükşehir'de ASKİ'nin tüm müteahhitlik hizmetleri durduruluyor. Mansur Yavaş’ın veto kararına rağmen kabul edildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde zaten maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AKP’li üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifi, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edildi.

Yıllık 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin 6 TL olması ile elde edilecek olan 1.8 milyar TL, ASKİ’nin 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacak.

Öte yandan artan enerji, personel ve arıtma maliyetleri ile derinleşen ekonomik krize rağmen alınan bu kararın, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geldiği bilgisi verildi.

TÜM MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ DURDURULACAK

Maliyetinin yarısına satılmasına rağmen AKP grubunun ABB meclisinde aldığı yüzde 50 indirim kararıyla ASKİ iflas bayrağını çekecek.

ASKİ'de tüm müteahhitlik hizmetlerinin durdurulacağı belirtiliyor.

PROJELER YARIDA KALICAK

Alınan karar gereği 30 yıldır yapımı beklenen ve Mansur Yavaş döneminde başlanan, maliyeti 1,6 milyar TL’yi geçen İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı’nın yapım çalışmalarının yanı sıra Mamak – Gölbaşı İçme Suyu Hattı ve Elmadağ İçme Suyu Hattı gibi dev projeler yarıda kalacak. Bunun yanı sıra 30 yıldır ihmal edilen ve yağışlarda su taşkınları yaşanmasına neden olan bölgelerde yapımı süren altyapı çalışmaları da durdurulacak. Karar ile Büyükşehir Belediyesinin tüm altyapı hizmetleri mali açıdan yapılamaz hale getirilip engellenecek.

“MANSUR YAVAŞ BELEDİYECİLİĞİNİ BÖYLE Mİ DURDURABİLECEKSİNİZ?”

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, “Kararı mahkemeye götüreceğiz. Eğer mahkeme de öyle ya da böyle bu kararı onaylarsa şu anda devam eden projelerin hepsi yarım kalacak. 30 yıldır yapılmayan altyapı çalışmaları yarıda kalacak. Selde insanlar hayatını kaybediyor, bunu mu istiyorsunuz? İnsanlar temiz su içsin istemiyor musunuz? Kurumları işlemez hale mi getirmek istiyorsunuz? Tüm Türkiye’ye örnek olan Mansur Yavaş belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz? Taşkın sahalarını önleme projeleri, kapalı sistem kanalizasyon projeleri yarıda kalacak. Polatlı’nın, Elmadağ’ın, Gölbaşı’nın devam eden 30 yıllık hasretleri yarıda kalacak. Şimdiden ilan ediyorum, kayda geçsin. Eğer kanun dışı bu ısrarınızı sürdürürseniz tüm bunların sorumlusu sizlersiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini böyle engelleyemezsiniz. Yıllarca 2,5 kat daha pahalı su satıp bugün ekonomiyi getirdiğiniz durumun acısını kamuyu zarara uğratarak çıkaramazsınız” dedi.