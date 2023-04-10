Ankara Büyükşehir'den çiftçilere sulama sayacı desteği

ANKA'da yer alan haberde, Ankara Büyükşehir Belediyesi, pompajlı su tesislerinde kaynakların etkin kullanımı ve su tasarrufunun sağlanması amacıyla yerli üreticiye sulama sayacı desteğine başladı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri proje kapsamında ilk olarak çiftçilere Polatlı Ziraat Odası’nda alan-süre esaslı sulama tarifesinden hacim esaslı sulama sistemine geçilmesine ilişkin teorik eğitim verdi. Daha sonra ise Haymana’nın Soğulca Mahallesi’nde sayaçların kullanılması ve montajının yapılması ile ilgili uygulamalı eğitim düzenlendi.

Son yıllarda şiddetlini artırarak devam eden kuraklık ve su kaynaklarında görülen azalmanın etkilerinin azaltılmasının hedeflendiği projeyle; sulama tesislerinde aylık, yıllık bazda tüketilen su miktarı ölçülerek ilerleyen yıllarda bitki deseni ve su yönetimi konusunda gerekli verilerin toplanması sağlanacak.

YAVAŞ: “İSRAF EDECEĞİMİZ BİR DAMLA SU GELECEĞİMİZE MÂL OLMASIN DİYE TÜM ÇABAMIZ”

Projeyi Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün israf edeceğimiz bir damla su geleceğimize mâl olmasın diye tüm çabamız. Su kaynaklarını daha etkin kullanabilmek adına yerli üreticilerimize sulama sayacı desteğine başladık. Ayrıca bu konuda teorik eğitim de veriyoruz” dedi.

“KURAKLIK ETKİLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Proje ile ilgili bilgi veren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi İlker Koçak, “Polatlı’da bulunan Pompajlı Sulama Tesisi’mizde su tasarrufunu sağlamak ve kayıp kaçaklarının önlenmesi amacıyla çiftçilerimize sulama sayacı desteğinde bulunduk. Bununla ilgili de eğitim veriyoruz. Kuraklık etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Çiftçilerimiz burada su tüketimine dikkat etmeli, bitki ihtiyacı kadar su vermeli ve kayıp kaçak ya da montaj hatalarından kaynaklı su kaçaklarını gidermeliler” diye konuştu.

Eğitmen Yavuz Selim Aşiken ise şunları söyledi:

“Bugün mekanik sulama ile ultrasonik tarım sulama sayaçları arasındaki farkları anlattık. Çiftçimize ultrasonik su sayaçlarının ne kadar yararlı olacağından bahsettik. Bu gelişen ve değişen teknolojinin ne kadar kaçınılmaz olduğunu ve neden bunları yenilememiz gerektiğini, azalan su kaynaklarımızı ve bunları heba etmememiz gerektiğini ve su tasarrufumuzu maksimum seviyeye çekmek için ultrasonik sayaçların kullanılması gerektiğini çiftçilerimize anlattık. Çiftçilerimiz sayaçlarını kendi malları gibi korumalılar çünkü sayaçlar uzun ömürlü çalıştığı zaman çiftçiler mutlu olacak, tarlasını sorunsuz olarak sulayacak hiçbir şekilde su kaybı yaşamayacağı için de sayacını uzun süre kullanabilecek.”

YAKLAŞIK 1000 ÇİFTÇİYE SAYAÇ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Proje kapsamında Polatlı ve Haymana ilçelerinde aktif üreticilik yapan çiftçilere ve kooperatiflere 1000 adet sulama sayacının ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

ABB’nin Sayaç desteğinden yararlanan çiftçi ve kooperatif başkanları düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Haymana Soğulca Sulama Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkök: “Kuraklıktan dolayı köy göletinde azalma oldu. Hem tasarruf amaçlı hem de vahşi sulamayı önlemek için Büyükşehir Belediyesi bize 200 sayacı hibe etti. Bütçemize de katkısı olacak.”

-Soğulca Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Recep Gündoğan: “Suyumuz çok hunharca kullanılıyor. Bütün vanalar açılıyordu tam bir randıman alamıyorduk. Fıskiyelerde basınç yoktu. O yüzden arazide devamlı geziyorduk. Bu sayede hem daha verimli olacak hem de su kaçağının önüne geçeceğiz. Bize çok büyük bir fayda sağlayacak. Bize bu hizmeti sunduğu için Mansur Başkan’a teşekkür ediyoruz.”

-Soğulca Mahalle Muhtarı Bayram Şimşek: “Takılan saatler köylümüze çok avantaj sağlayacak. Kurak bir köydeyiz. Göletin suları azaldı, yer altı suları da çekildi. Saatli sulamaya geçilince vahşi sulamadan kısıtlı sulamaya geçmiş olacağız.”

-Mevlüt Sarı: “Bu sulama bize çok katkısı olacak. Aşağıdaki çok açıyordu yukarıdaki sulama yapamıyordu. Verilen saatler üzerinden kooperatif takip edebilecek. Bize hibe verdiler emeği geçen herkese teşekkür ederim.”