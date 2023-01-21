Ankara Büyükşehir’den çocuklara karne hediyesi: ‘Yarıyıl çocuk festivali' başlıyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Yarıyıl Çocuk Festivali'ne ev sahipliği yapacak.





HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER

Başkentli öğrenciler, 2 gün sürecek festivalde, tiyatro gösterilerinden sportif aktivitelere, konserlerden atölye çalışmalarına kadar birbirinden renkli etkinliklerle buluşacak.

Atölye çalışmalarında minikler, ebru sanatından taş boyamaya, zekâ oyunlarından el sanatlarına kadar pek çok alanda hünerlerini sergilerken, Kent Orkestrası da en güzel çocuk şarkılarını seslendirecek. Düzenlenecek çok sayıda etkinlik ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek.