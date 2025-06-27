Ankara buz etkisi yaratan kulisle çalkalanıyor... AKP'yi iktidara taşıyacak CHP'li ismi deşifre etti... Hilal Köylü bombayı patlattı...

CHP kurultay davasına ilişkin tartışmalar sürerken iktidar cephesinin Ankara’daki ilk izlenimi de geldi. Ünlü gazeteci Hilal Köylü, AKP kulislerinde konuşulanları son videosunda anlattı. Köylü, “İktidar cephesi, “Oh güzel kavga ediyorlar. Kemal Bey de bu kavgayı iyi büyütüyor, biz buradan yürürüz’ diyorlar” dedi.

KILIÇDAROĞLU KAYYUMA KARŞI AÇIKLAMA YAPMADI

CHP Kurultay davası öncesinde CHP'den Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç'un, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. 3 isim Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapması konusunda teklifte bulunmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu teklifi kabul etmeyerek, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım?” demişti.

KURULTAY TEPKİLERİ GELİRKEN ÇAĞRILARDA OLDU

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası tartışmalar alevlenmişti. Özgür Özel ve İmamoğlu’ndan tepki açıklaması gelmişti. Özel, “Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez” şeklinde tepkisini iletmişti. İmamoğlu ise hayal kırıklığı açıklamasında bulunmuştu. Mansur Yavaş ise birlik çağrısını iletmişti.

İKTİDAR İSE YAŞANANLARA: KEMAL BEY DE BU KAVGAYI İYİ BÜYÜTÜYOR, BİZ BURADAN YÜRÜRÜZ

Muhalefetteki bu tartışmalar ise iktidar cephesinde yüzleri güldürüyor. Ünlü gazeteci Hilal Köylü, son paylaştığı videoda, iktidar cephesinin yaşananlara ilişkin yorumunu paylaştı. Köylü, “İktidar cephesi, “Oh güzel kavga ediyorlar. Kemal Bey de bu kavgayı iyi büyütüyor, biz buradan yürürüz’ diyorlar” şeklinde ifade etti.