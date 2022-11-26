Ankara Çankaya’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çay Yolu Mahallesi, 16548 Ada, 5 Parsel, 9. Kat, 39 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Ankara 9. İcra Hukuk Mahkemesi' nin 27/10/2022 Tarihli 2022/578 Esas ve 2022/729 Karar sayılı ilamı gereğince değer tespiti yapılan ve mahkeme dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre taşınmaz: " Taşınmazın Yapı Ruhsatı: 23.01.2015 tarih ve 21/15 no ile, yol kotu altı 3 kat, yol kotu üstü 10 kat, 14.099,28 m2 inşa alanı dahilinde, betonarme tarzında, 4A yapı sınıfında, 39 mesken ve 2 ofis işyeri olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Taşınmazın Konumu: Taşınmazın 500 m. güneyinde Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) ve Ümitköy Metro İstasyonu, 200 m. güneyinde Özel Veni Vidi Tıp Merkezi, 600 m. güneybatısında Galleria AVM ve Türk Telekom Anadolu Lisesi, 350 m. doğusunda TSK Hatıra Ormanı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır.

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