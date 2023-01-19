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Ankara Çankaya’da icradan satılık daire

T.C. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara Çankaya'da 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:06
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Ankara Çankaya’da icradan satılık daire

Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yıldızevler Mahallesi, 26682 Ada, 2 Parsel, B Blok, Zemin Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Satılacaktır. Site toplam 4 bloktan oluşmakta olup gayrimenkul B Blokta yer almaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı siteye ait açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 1997 yılında inşaatına başlanmış olup, 24 yaşındadır. Binaya ait enerji kimlik belgesi temin edilememiştir. Taşınmaz güneydoğu ve güneybatı olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz yerinde ve projesine göre; 135m² net, 166m² brüt kullanım alanına sahiptir.Taşınmaz projesine göre zemin katta; 3 oda, salon, mutfak, çamaşır odası, 2 banyo, wc, duş, 2 balkon, koridor ve hol alanlarından oluşmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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