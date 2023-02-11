﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi, Bükülmez Caddesi, 6 kapı numaralı Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 1. kat, 15 nolu taşınmaz tapu kaydında Öveçler Mahallesi, 9479 ada, 3 parselde kayıtlı 1.141,00 m² yüzölçümlü, 52/1141 arsa paylı 1. kat, 15 nolu mesken ve eklentisi 15 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina ayrık nizam 3/b yapı sınıfında betonarme karkas olarak inşa edildiği, 3 bodrum + zemin + 3 normal kattan oluştuğu, toplam 23 adet bağımsız bölüm bulunduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken bina girişine göre sağ ön tarafta sokağa göre sol ön tarafta yer aldığı, salon, mutfak, 3 oda, banyo + wc, antre, hol ve balkon bölümlerinden oluştuğu, giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap kapı, pencereler pvc doğrama olduğu, 2 odasının salona bağımlı olduğu, ısınma sisteminin doğalgaz ile sağlandığı, taşınmazın yaklaşık brüt 89,00 m² (net 68,00 m²) balkon alanının 10,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.