11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ankara Çankaya’da icradan satılık daire

T.C. Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Ankara Çankaya'da 3+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 17:38
Takip Et

Ankara Çankaya’da icradan satılık daire

Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi, Bükülmez Caddesi, 6 kapı numaralı Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 1. kat, 15 nolu taşınmaz tapu kaydında Öveçler Mahallesi, 9479 ada, 3 parselde kayıtlı 1.141,00 m² yüzölçümlü, 52/1141 arsa paylı 1. kat, 15 nolu mesken ve eklentisi 15 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu bina ayrık nizam 3/b yapı sınıfında betonarme karkas olarak inşa edildiği, 3 bodrum + zemin + 3 normal kattan oluştuğu, toplam 23 adet bağımsız bölüm bulunduğu, her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, fiili durumda mesken bina girişine göre sağ ön tarafta sokağa göre sol ön tarafta yer aldığı, salon, mutfak, 3 oda, banyo + wc, antre, hol ve balkon bölümlerinden oluştuğu, giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap kapı, pencereler pvc doğrama olduğu, 2 odasının salona bağımlı olduğu, ısınma sisteminin doğalgaz ile sağlandığı, taşınmazın yaklaşık brüt 89,00 m² (net 68,00 m²) balkon alanının 10,00 m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.