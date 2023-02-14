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Ankara Çankaya’da icradan satılık daire

T.C. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Ankara Çankaya'da 4+1 daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:57
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Ankara Çankaya’da icradan satılık daire

Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çay Yolu-1 Mahallesi, 64473 Ada, 1 Parsel, A Blok, 5. Kat, 22 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Taşınmaz bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tam olup, genellikle yüksek gelir grubunun yaşamayı tercih ettiği bir bölgedir. Yakın çevrede aynı yıllarda inşa edilmiş konut imarlı yapılar mevcut olup, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Ana Taşınmaz Özellikleri: Ana taşınmaz 3 adet bloktan oluşmaktadır. Kıymet taktirine konu taşınmaz A blokta yer almaktadır. A blok 2 Bodrum+Zemin+34 Normal kattan oluşmaktadır. Bina (A blok) 37 katlı, 122 bağımsız bölüm içermektedir. Bina bodrum katında kapalı kapalı otopark alanı mevcuttur. Binada çalışır vaziyette 3 adet asansör mevcuttur. Site genelinde, oyun parkları, yeşil alanlar ve süs havuzları, güvenlik kameraları ve özel güvenlik hizmeti mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı ana taşınmazda ortak kullanımlı kapalı havuz ve sosyal tesis yer almaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 2014 yılında inşaatına başlanmış olup, 9 yaşındadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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