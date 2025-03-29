Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ramazan Bayramı arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği yoğun ziyaretçi ağırladı. Şehit aileleri ve gaziler, kabirlerin bakımını yaparak dua etti. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara’nın annesi, bayramların zor geçtiğini dile getirdi.

Ramazan Bayramı arifesinde, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’nde yoğun ziyaretçi akını yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren şehit aileleri ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süslenmiş kabirlerin bakımını yaparak Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Kara'nın annesi Eftadiye Kara, bayramların kendileri için zor geçtiğini belirterek, “Şehitlik çok büyük bir mertebe. İyi ki onun annesi olmuşum, iyi ki o benim oğlum olmuş. Acısı büyük; bayramda hep buradayız.” dedi.

Kara, oğlunun yardımseverliği ve hayat dolu kişiliğiyle gittiği yerlerde iz bıraktığını da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Gazisi Edip Deniz ise her yıl arife günü şehitliği ziyaret ettiğini ifade ederek, "Onların dualarını ve ailelerini gördükçe hem üzüntü hem de gurur hissediyoruz. Bu topraklarda şehitlerimiz olduğu için çok şükür." diye konuştu.

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

Ankara Cebeci Şehitliği’nde bayram arifesinde duygusal anlar

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