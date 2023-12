Sıra no (1.2) olan taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, Sıra no (4) olan taşınmaz Kale Emlak Müdürlüğünce, Sıra no (5) olan taşınmaz da Seymen Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile (sıra no: 3) olan taşınmaz Ulus Emlak Müdürlüğünce aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kurulacak komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)