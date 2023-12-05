Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 06060109439 Mamak Kusunlar 50797 2 4.866,00 4.866,00 Ticaret Alanı 19.465.000,00 3.893.000,00 09:00 19.12.2023

2 06060107426 Mamak Karşıyaka/Lalahan 797 7 14.420,00 14.420,00 Bağ-Bahçe Düzeni 10.100.000,00 2.020.000,00 09:20 19.12.2023

3 06060107425 Mamak Karşıyaka/Lalahan 797 6 12.046,00 12.046,00 Bağ-Bahçe Düzeni 7.250.000,00 1.450.000,00 09:40 19.12.2023

4 06070101793 Sincan Yenikent-İmar 1363 1 6.890,00 6.890,00 Sosyal Tesis Alanı 19.500.000,00 1.950.000,00 10:30 20.12.2023

5 06190104811 Kahramankazan Saray 3255 2 3.237,00 2.633,41 Sanayi ve Depolama Alanı 15.800.460,00 3.170.000,00 11:00 20.12.2023

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen saat ve tarihinde;

Sıra no (1.2) olan taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, Sıra no (4) olan taşınmaz Kale Emlak Müdürlüğünce, Sıra no (5) olan taşınmaz da Seymen Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile (sıra no: 3) olan taşınmaz Ulus Emlak Müdürlüğünce aynı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kurulacak komisyonlar huzurunda ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)

2-İhaleye katılacak isteklilerin; ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)

a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,

c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin,

3-Kapalı Teklif Usulü ile satılacak taşınmazlar için usulüne uygun hazılanacak Teklif Mektubunun,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

4-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

5-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus, Kale ve Seymen Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.